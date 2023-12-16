Міністр закликав змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади допомоги в мобілізаційних заходах. Про він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у суботу, 16 грудня, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені. Очікуємо від них (органів місцевого самоврядування – ред.) ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», – заявив він.

Міністр також наголосив на наявній російській загрози в інформаційному просторі.

«Ворог активно працює над дискредитацією України – назовні та всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни», – заявив Умєров.

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.