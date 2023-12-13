У середу, 13 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про скандали, які супроводжують мобілізацію в Україні.

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Нашим Силам оборони сьогодні необхідне підсилення людьми. Не хочеться вживати слова «людський ресурс», оскільки в нас повсякчас підкреслюють цінність людського життя, на відміну від росіян, яких хвиля за хвилею женуть у так звані «м'ясні штурми» і не рахуються з багатотисячними втратами. Однак заяви нашого президента і військового командування про важливість життя і здоров'я людей у нашій армії дуже часто розходяться із реальним становищем. Про це все відвертіше кажуть самі військові в численних інтерв'ю.

А ще від тих же військових чуємо про те, що маленька совкова армія ніколи не переможе велику совкову армію. А невіддільною складовою совкової армії у нас залишається така ж совкова мобілізація. Її намагалися змінити цього року, коли масово звільняли начальників обласних ТЦК та СП або ж «воєнкомів». Звільняли їх за корупцію і незаконне збагачення, про яке масово заговорили після справи одеського «воєнкома» Борисова. Як бачимо, ця чистка до помітних якісних змін у системі не призвела. Корупції менше не стало, а з мобілізацією проблем нібито й побільшало.

Журналісти навіть писали, що головнокомандувач Залужний прямо на ставці повідомив президентові Зеленському, що після звільнень голів обласних ТЦК та СП з виконанням плану мобілізації настав повний провал. Минуло кілька місяців і про нестачу людей на фронті уже говорять чи не на всіх напрямках.

А тим часом співробітники ТЦК працюють надзвичайно самовіддано і стають героями все нових скандальних ситуацій. На Львівщині голова обласної військової адміністрації навіть був змушений коментувати відео, де працівники ТЦК та СП у грубій, хамській формі мобілізують священика греко-католицької церкви у селі Дуліби. Відбувалося це в отця вдома, а зняла інцидент на відео його донька. З кадрів зрозуміло. що співробітник ТЦК знайомий зі священиком і ставиться до нього вкрай негативно. Він обзиває його нецензурними словами, а також заявляє, що за інших обставин «задушив би його». І навіть демонструє серйозність своїх намірів.

Згодом виявилося, що причиною цього конфлікту нібито стала поведінка священика Андрія Чмира на похороні сина Василя Вишиваного – саме він поводиться агресивно на згаданому відео. На війні проти Росії Вишиваний втратив двох синів, які були військовими. Вони загинули з різницею у десять днів. 28-річний Василь Вишиваний-молодший загинув 4 березня 2022 року у Миколаївській області. Він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Старший син, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув 13 березня минулого року внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону.

Отож батько двох полеглих героїв вважає, що чинить справедливо, мобілізуючи до війська священника, який під час похорону його сина нібито зганьбив його, забув правильно назвати звання чи ще щось переплутав. Обурений військовий прямо каже, що в разі неявки забере отця як «мішок бульби», а ще мобілізує його сина і зятя. І взагалі він вважає, що Андрій Чмир негідний бути священиком, а замість нього мають проводити богослужіння поранені на фронті капелани. Травму цього чоловіка можна зрозуміти: він один із тисяч батьків у відчаї, які намагаються жити далі після страшної втрати.

На цей конфлікт відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він спробував примирити обидві сторони й нагадав, що наш ворог це Росія, саме з нею маємо спільно боротися. Тим часом у Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що Василь Вишиваний в них не працює. Він цивільний, однак чомусь вдягає військову форму і розносить повістки. А ще він має особисту неприязнь до священнослужителя, про що ми могли й самі здогадатися. А от поруч із Вишиваним справді були військовослужбовці ТЦК і СП і вони діяли правомірно. Священник також підлягає мобілізації.

За останній кілька тижнів працівники ТЦК дещо змінили тактику вручення повісток. Тепер вони здійснюють рейди фітнес-клубами й тренажерними залами. На перший погляд, все логічно. Люди, які тягають гантелі й загалом займаються спортом, мають бути краще фізично підготовленими до військової служби. Але поки невідомо, чи допоможе такий підхід якісно поповнити лави ЗСУ. Наразі єдиний видимий ефект від рейдів – це порожні зали фітнес-клубів. А що вже казати про наліт на оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино» на Закарпатті, де люди в масках і з автоматами перелякали жінок і дітей. В Тернополі свій підхід – там працівники скандального ТЦК та СП почали проводити рейди на ринках.

Ось така «показуха» лише множить суспільний негатив навколо процесу мобілізації, але більше підготовлених і мотивованих захисників у війську від цієї оманливої метушні чомусь не стає. І часу на глибинні зміни системи також немає, бо як у нас часом кажуть, війна це не час для реформ. Хоча, можливо, бракує не часу, а бажання.