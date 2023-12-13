На відео чоловік у військовій формі грубо спілкується з священиком та погрожує йому

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на поширене в соцмережах відео, на якому чоловік у військовій формі зневажливо спілкується зі священиком. У ТЦК заявили, що чоловік не є їхнім працівником, а втрутився в розмову між їхніми працівниками та священиком в процесі видачі повістки, оскільки має до священнослужителя особисту неприязнь.

Напередодні, 12 грудня, місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому чолоік у військовій формі грубо спілкується зі священиком та звинувачує його в неявці до територіального центру комплектування. Також він сказав, що якщо священник не з’явиться у ТЦК, то його відвезуть туди силою. Судячи з діалогу, чоловіки між собою знайомі, тому що військовий дорікає священику за його поведінку на похороні сина, який загинув на війні. У описі до відео користувачі зазначали, що інцидент трапився в Стрийському районі, а священиком є отець Андрій Чмир, який служить у греко-католицькій церкві в селі Дуліби.

Згодом на відео відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав Львівський обласний ТЦК та СП з’ясувати, чи дійсно військовий на відео є їх працівником, та провести службову перевірку.

«Ситуація потребує повного з’ясування, адже в інтернеті є лише фрагмент відеозапису і вирвана з контексту розмова. Те, що можу сказати точно: мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків», – написав у Facebook 12 грудня Максим Козицький.

Вранці 13 грудня в Львівському ТЦК та СП повідомили, що чоловік у військовій формі з відео не є їхнім працівником. Зазначається, що він є цивільним і мав особисту неприязнь до священнослужителя і втрутився в розмову в процесі видачі повістки працівниками ТЦК і СП.

«Водночас дії військослужбовців ТЦК та СП були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Священник є військовозобовʼязаним і викликався у ТЦК та СП для уточнення військооблікових даних», – повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що чоловік у військовій формі з відео – це Василь Вишиваний, батько двох військових, які загинули у російсько-українській війні з різницею у 10 днів. 28-річний Василь Вишиваний загинув 4 березня 2022 року у Миколаївській області. Він служив у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув через десять днів після цього – внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону.