За цим фактом у ТЦК призначили перевірку щодо причетності військовослужбовців до інциденту

У ніч з 21 на 22 листопада у Львові стався черговий конфлікт між чоловіками у військовій формі та перехожими. Військові силоміць заштовхали в автомобіль чоловіка, захистити його намагалася жінка. Очевидці зняли все на відео та поширили в Telegram-каналах.

Зазначається, що інцидент трапився на вул. Гавришкевича. Як видно на опублікованому відео, п’ятеро людей у формі сперечаються із жінкою та чоловіком. Згодом розпочинається штовханина, люди у військовій формі намагаються посадити чоловіка в автомобіль, а жінка береться його захищати. Чоловіка все ж таки саджають в автівку, яка одразу від’їжджає. Жінка та ще двоє чоловіків у військовій формі залишаються і сваряться, це все супроводжувалося нецензурною лексикою. Згодом чоловіки у військовій формі вибивають у жінки з рук телефон, а коли вона намагається його підняти, один з чоловіків штовхає його ногою далі.

На інцидент відреагували в Львівському обласному ТЦК та СП: там призначили перевірку щодо причетності їхніх військовослужбовців до інциденту.

«Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються всі деталі даного випадку», – йдеться в повідомленні обласного ТЦК вранці 22 листопада.

Нагадаємо, 10 листопада у Львові трапився конфлікт між працівниками ТЦК та перехожими. Військові силоміць заштовхали в бус 35-річного львів’янина, інші перехожі намагалися його захистити. За цим фактом Львівський обласний ТЦК та СП тоді розпочав службову перевірку. Згодом Львівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки пообіцяв притягнути до відповідальності співробітників, які силоміць заштовхали в бус 35-річного львів’янина.