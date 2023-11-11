Військові силоміць зупинили перехожого та заштовхали в бус

Львівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки пообіцяв притягнути до відповідальності співробітників, силоміць заштовхали в бус 35-річного львів’янина. Про це повідомила служба звʼязків із громадськістю ТЦК і СП 11 листопада.

«За цим фактом проведено службову перевірку за фактом визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності. До оповіщення громадян залучаються військовослужбовці, які переведенні з бойових бригад за станом здоровʼя обмежено придатні», – йдеться в повідомленні обласного ТЦК.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на п’ятницю, 10 листопада, у Львові стався черговий конфлікт між працівниками ТЦК та перехожими. Військові силоміць заштовхали в бус 35-річного львів’янина, інші перехожі намагалися його захистити, втім працівники ТЦК таки заштовхали його у автобус та відвезли в невідомому напрямку. Пізніше у обласному ТЦК повідомили, що за цим фактом призначили службову перевірку.

За даними джерел ZAXID.NET, чоловік, якого затримали на вулиці, – 35-річний львів’янин, який вже має бойовий досвід, однак ігнорував повістки, ухиляючись від мобілізації.