Керівник районного ТЦК вносив ухилянтів у «Шлях» як водіїв міжнародних рейсів

На Львівщині викрили керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки [колишній військкомат], який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Він оформляв їм документи як перевізникам, які перевозять вантажі для військових.

Як повідомили 5 грудня в прес-службі контррозвідки СБУ, керівник районного ТЦК переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.

«Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи “Шлях” як професійних водіїв міжнародних рейсів», – йдеться в повідомленні СБУ.

У СБУ не повідомляють, про який районний ТЦК і СП ідеться.

Додамо, що цього ж дня правоохоронці викрили ще дві схеми ухилення від призову в Дніпрі та Одесі, де місцеві мешканці продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до військової служби.