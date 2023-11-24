На Ставці верховного головнокомандувача 24 листопада обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких уже закінчився. Таких військових незабаром демобілізують. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі «Українському Радіо».

«Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться, і ми розуміємо, скільки їх», – розповів він.

Він додав, що строковики, у яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

За словами Данілова, на Ставці питанню мобілізації та демобілізації було приділено велику увагу «для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни».

Після початку повномасштабного вторгнення українські військовослужбовці строкової служби не можуть звільнитися зі служби в армії, навіть якщо відслужили свій рік після призову. Наразі строковики, як правило, проходять військову службу в частинах забезпечення та тилових частинах та не залучаються до виконання завдань в районі бойових дій. Наприкінці липня 2023 року набув чинності закон, який дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими (підписати контракт на військову службу). Тобто строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби.

До слова, 24 листопада президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні вже наступного тижня.