Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні вже наступного тижня. Про це Зеленський заявив під час спільної прес-конференції із главою Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Києві, повідомляє «Укрінформ».

Він зазначив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у п’ятницю заслухав доповіді щодо викликів у сфері мобілізації, а також щодо варіантів їх вирішення.

«Увесь план буде напрацьовано. Чесно кажучи, деякі питання ми вже вирішили, але я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики… Комплексний план щодо цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня. Принаймні, таке завдання поставлено і Залужному, і Умєрову, і міністрам, бо багато речей залежить і від економічних питань, треба врегулювати. Вони всі будуть комплексно доповідати наступного тижня», – додав Зеленський.

До слова, 20 листопада стало відомо, що представники всіх депутатських фракцій Верховної Ради готують новий законопроект, що стосується мобілізації, військового обліку та військової служби.

За словами Олексія Гончаренка, новий законопроект передбачатиме право на демобілізацію військовослужбовцям із інвалідністю I та II груп та тим, хто повернувся з полону. Також право на демобілізацію мають військові, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування, якщо в низ немає інших опікунів. Також депутати наполягатимуть на демобілізації після 18 місяців служби.

За інформацією Мар’яни Безуглої, депутати планують позбавити права на відстрочку військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю ІІІ групи. Також планується зменшити перелік осіб, які мають право на відстрочку для догляду за людиною з інвалідністю І та ІІ груп або людною, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, до батьків та батьків чоловіка чи дружини, дітей тощо.

Крім того, розглядається можливість змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Це спричинено тим, що за період повномасштабного вторгнення кількість охочих навчатись зросла у два-три рази. Депутати переконані, що таким чином чоловіки намагаються уникнути призову.