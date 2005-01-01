Рятувальники понад 16 годин гасили пожежу в готельному комплексі «Layar Palace» у Хирові

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 09:558760

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Рятувальники понад 16 годин гасили пожежу в готельному комплексі «Layar Palace» у Хирові
фото Василя Марчака
Масштабну пожежу у Хирові гасили понад 16 годин

Пожежу у триповерховій будівлі готельного комплексу «Layar Palace» у м. Хирів Старосамбірського району Львівської області, яка виникла напередодні, рятувальники змогли ліквідувати уранці у неділю, 25 березня.

«Жертв і постраждалих немає. 25 березня о 6:20 пожежу ліквідовано на площі 3,3 тис. м2», повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуації України.

До гасіння були залучені 25 одиниць техніки та 103 працівників ДСНС, а також три одиниці техніки і шестеро працівників місцевої пожежної охорони.

За фактом пожежі відкрите кримінальне кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причину займання, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, пожежа у Хирові у готельному комплексі «Layar Palace» на території колишнього колегіуму єзуїтів, де у радянські часи розташовувалася військова частина, виникла у суботу близько 14:00. У храмі, влаштованому в колишній каплиці комплексу, під час пожежі був пошкоджений дах.

Комплекс, який був збудований у 1886 році, і добудований у 1904 році у стилі неоренесансу, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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