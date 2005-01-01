У Хирові сталася масштабна пожежа у колишньому колегіумі єзуїтів

У Хирові на Львівщині гасять пожежу на території колишнього комплексу єзуїтів

У суботу, 24 березня, у м. Хирів, що у Старосамбірському районі Львівщини, близько 14:00 виникла пожежа на вул. Б. Хмельницького, 40 на території колишнього колегіуму єзуїтів із каплицею, де у радянські часи розміщувалася військова частина, а в останні роки діяв готель.

Пожежа поширилася на усю площу даху будівлі. Над її ліквідацією працює 68 рятувальників та 11 пожежних автомобілів, повідомив ZAXID.NET речник Головного управління ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

У Хирові ліквідовують пожежу на території пам’ятки архітектури місцевого значення

«Пожежа поширилася по даху і повністю вигорів третій поверх будівлі», - повідомив міський голова Хирова Іван Голубець.

Він підтвердив ZAXID.NET, що будівля перебувала у приватній власності, вона частково була реконструйована, і там раніше діяв готель.

Йдеться про оздоровчо-відпочинковий комплекс «Лаяр Палац», що входить до Royal Hotels Group.

Тим часом каплиця комплексу єзуїтів на початку 2000-х років була відновлена коштом громади і передена для богослужінь Українській автокефальній православній церкві.

Загалом комплекс, який був збудований у 1886 році, і добудований у 1904 році у стилі неоренесансу, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Пізніше вогонь поширився і на нижні поверхи будівлі, про що свідчать фото очевидців, поширених у групі «Старий Самбір Stary Sambir Старосамбірщина».

У Хирові пожежею знищено три поверхи будівлі колишнього колегіуму єзуїтів

Станом на 20:00, за повідомленням рятувальників, пожежу у недіючому оздоровчому комплексі вдалося локалізувати. У храмі пожежею було знищено лише купол.

Ліквідувати пожежу на площі 3,3 тис. м2 повністю вдалося у неділю, 25 березня, о 6:20. Постраждалих внаслідок пожежі не було.