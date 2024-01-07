У Карпатах впродовж наступних кількох днів зберігатиметься висока ймовірність сходження лавин. Відтак туристам радять утриматися від походів у високогір'я. Про це йдеться на Facebook-сторінці групи «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах», у неділю, 7 січня.

Як повідомляється, вже у понеділок, 8 січня, очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї Івано-Франківської області. При низьких додаткових навантаженнях можливе сходження лавин, окремих природних середніх та великих лавин.

«Радимо утриматися від походів на високогір'я!», – йдеться у дописі.

інфографік Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Того ж дня сніголавинна небезпека буде зберігатися й у горах Закарпатської області.

Нагадаємо, що з 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови по території України. Зокрема, різке зниження температури повітря до – 19 – 25 Со морозу та сильні снігопади. Через негоду в Україні можуть перекрити рух дорогами державного значення.