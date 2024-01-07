Водіїв закликають найближчими днями не виїжджати без потреби на вулиці

З 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови по території України. Зокрема, різке зниження температури повітря до – 19 – 25 Со морозу та сильні снігопади. Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання мокрого снігу, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України у неділю, 7 січня.

Також зазначають, що за необхідності рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий. Перш за все це стосується автошляхів:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Водіїв закликають найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, рекомендують запастися усім необхідним.

«Закликаємо водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, візьміть із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм», – зазначили у міністерстві на сторінці у Facebook.

Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг.

Також в Україні запрацював цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди. Дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу: +380674006080, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах необхідно звертатися за номерами: 101, 102 та 103.