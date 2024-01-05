Також прогнозують сильні хуртовини

Найближчими днями в Чернівецькій області очікують суттєве ускладнення погоди. Синоптики прогнозують значне похолодання, дощ з мокрим снігом, хуртовини, ожеледь. Також 8-10 січня прогнозують до 15-20 °С морозу.

️Вдень 7 січня на Буковині прогнозують опади у вигляді дощу з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, ввечері 7 січня та вночі 8 січня – значний сніг, утворення снігового покриву.

Т️акож впродовж 8-9 січня очікують на пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах ожеледиця.

Температура 8-10 січня знизиться вночі до 11-16 °С морозу, у горах до 20 °С морозу.

Рятувальники зазначають, щоб уникнути переохолодження та обмороження в таку погоду необхідно менше перебувати на відкритому повітрі. Якщо ви довго знаходитеся на вулиці, обов’язково кожні пів години — годину заходьте в тепле приміщення.

Поради, як уникнути переохолодження та обмороження: