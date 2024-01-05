Найближчими днями на Буковині очікують суттєве ускладнення погоди
В гірських районах синоптики прогнозують до 20 °С морозу
Найближчими днями в Чернівецькій області очікують суттєве ускладнення погоди. Синоптики прогнозують значне похолодання, дощ з мокрим снігом, хуртовини, ожеледь. Також 8-10 січня прогнозують до 15-20 °С морозу.
️Вдень 7 січня на Буковині прогнозують опади у вигляді дощу з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, ввечері 7 січня та вночі 8 січня – значний сніг, утворення снігового покриву.
Т️акож впродовж 8-9 січня очікують на пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах ожеледиця.
Температура 8-10 січня знизиться вночі до 11-16 °С морозу, у горах до 20 °С морозу.
Рятувальники зазначають, щоб уникнути переохолодження та обмороження в таку погоду необхідно менше перебувати на відкритому повітрі. Якщо ви довго знаходитеся на вулиці, обов’язково кожні пів години — годину заходьте в тепле приміщення.
Поради, як уникнути переохолодження та обмороження:
- для посилення кровообігу слід рухати руками, пальцями ніг;
- уникати перевтоми – коли людина втомлена, то втрачає тепло швидше;
- не варто торкатися металу відкритими частинам тіла. В іншому разі людина ризикує обморозити шкіру в місці контакту;
- слід відмовитися від куріння, адже нікотин погано впливає на стінки судин, а це збільшує ймовірність негативного впливу холоду;
- слід бути обережним, якщо людина працює з бензином за мінусової температури: можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. В такому разі слід використовувати водонепроникні рукавички;
- слід уникнути далеких подорожей на період негоди. Якщо відкласти поїздку неможливо, слід подбати про теплі речі й термос із теплим напоєм, однак в жодному разі не алкогольним;
- слід також зарядити телефон. Це допоможе в разі необхідності зв’язатися зі службами порятунку;
- варто стежити за прогнозом погоди і одягатися тепло і багатошарово.