До пошуків киянина залучено близько 100 рятувальників, поліцейських, військових і місцевих мешканців

Закарпатські рятувальники вже п’яту добу шукають 53-річного мешканця Києва, який зник у лісі поблизу Воловця. Чоловік з родиною відпочивав в одному із санаторіїв на Закарпатті, ще у суботу, 8 жовтня, він із сім’єю пішов по гриби, дружина з дитиною повернулася до відпочинкового комплексу раніше через дощ, а чоловіка – досі шукають. До пошуків киянина наразі залучено близько 100 рятувальників, поліцейських, військових та місцевих мешканців. Територію поблизу гори Темнатик, де зник чоловік, уже обстежили повністю, проте жодних слідів киянина поки не знайшли.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Закарпаття, до пошуків 53-річного зниклого мешканця Києва залучено кілька груп рятувальників із Нижніх Воріт, Воловця та Ужгорода. Чоловіка шукають із вечора суботи 8 жовтня. Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир у коментарі ZAXID.NET зазначила, що рятувальників викликала дружина зниклого киянина, оскільки чоловік ввечері не повернувся з лісу.

«Це учасник бойових дій, який із родиною приїхав на Закарпаття на відпочинок. У суботу чоловік з дружиною та дитиною пішли до лісу збирати гриби. Коли пішов дощ, жінка з дитиною вирішили повернутися, а чоловік залишився ще позбирати гриби. Ввечері, коли він не повернувся і не вийшов на зв’язок, дружина запанікувала та викликала рятувальників», – зазначила Наталія Батир.

Також вона додала, що наразі до пошуків 53-річного киянина залучено близько 100 людей: окрім рятувальників, туриста шукають поліцейські, військові та місцеві мешканці. У ДСНС уточнюють, що наразі пошукові групи обстежили усю територію поблизу гори Темнатик, де заблукав чоловік, проте жодних його слідів досі не виявили.

«Місцевість повністю прочесали, але поки ні його слідів, ні якихось його речей чи чогось подібного не знайшли. Пошуки тривають п’яту добу та були призупинені тільки вночі», – уточнила Наталія Батир.