Найближчими днями погода в горах несприятлива для походів

Рятувальники розшукали пару туристів з Києва, які пішли у кількаденний похід Карпатами і заблукали. Киян в горах застала негода, вони не змогли самостійно спуститись і попросили допомоги в ДСНС. Пошукову операцію проводили фахівці двох областей. Рятувальники застерігають про несприятливі умови для походів в гори щонайменше до кінця тижня і просять утриматися від них.

Як повідомили у ДСНС, пара киян – 22-річний хлопець та 20-річна дівчина – вирішила піти в кількаденний похід Чорногірським хребтом. Вони вирушили в гори з Івано-Франківщини, але розшукати їх вдалося рятувальникам Закарпатської області.

«19 вересня до чергового поступило повідомлення про те, що туристи рухаються Чорногірським хребтом від озера Бребенескул Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня, що на межі Закарпатської та Івано-Франківської області, і не можуть самостійно продовжити рух та потребують допомоги рятувальників», – повідомили у ДСНС Івано-Франківщини.

Туристи проходили Чорногірським хребтом від урочища Заросляк до села Дземброня, через гору Шпиці, озера Несамовите, Бербенескул, гори Гутин Томнатик і Менчул. Але до таких погодніх умов пара була не готова: в горах був сильний снігопад, низька температура, сильний вітер, обмежена видимість. Туристи зрозуміли, що не зможуть іти далі, тож подзвонили до рятувальників.

Рятувальники відправили підрозділ пошуково-рятувального відділення Явірник, що базується на горі Піп Іван та повідомили у ДСНС в Закарпатській області для залучення рахівських гірських рятувальників.

Туристів знайшли, обігріли та супроводили до озера Бребенескул Закарпатської області. Звідти закарпатські рятувальники доставили їх на снігоболотоході «Богун» до села Богдан. Туристів передали медикам, та після надання першої допомоги вони відмовилися від госпіталізації.

«Ви думаєте, у вас був поганий понеділок? Ось у таких умовах вчора закарпатські й франківські рятувальники шукали туристів із Києва», – повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття і оприлюднили відео.

Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак застеріг про негоду у найближчий тиждень і закликав утриматися від походів.

«У високогір’ї Чорногори негода. За прогнозами така погода до неділі. Тому варто утриматись від виходів у верхи, видимість обмежена, а снігу місцями вище коліна», – повідомив Василь Фіцак вранці 20 вересня.

Нагадаємо, перший сніг в українських Карпатах випав у ці вихідні.