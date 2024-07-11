Трагедія сталася у селі Приборжавське Хустського району

Ввечері 10 липня у потічку в селі Приборжавське Хустського району виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 72-річний місцевий мешканець. У поліції кажуть, що він помер природною смертю.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 11 липня, про виявлення тіла чоловіка у водоймі на Монастирській вулиці у селі Приборжавське Довжанської громади рятувальникам повідомили напередодні близько 22:00.

«Для вилучення тіла людини залучалось чергове відділення державного пожежно-рятувального поста село Довге», – інформують у ДСНС.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан зазначила ZAXID.NET, що загиблим є місцевий мешканець 1952 року народження. Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «природна смерть».