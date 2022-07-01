З початку аварійно-рятувальних робіт виявлено 28 фрагментів тіл

Рятувальники виявили 6 нових фрагментів тіл під завалами зруйнованого росіянами ТРЦ «Амстор» у Кременчуці.

«Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор» додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл», – повідомили в ДСНС.

За інформацією ДСНС, наразі відомо про загибель 19 осіб. Крім того, 62 особи постраждали, 26 були госпіталізовані. Також раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що понад 20 людей вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих унаслідок ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці не опізнані, бо тіла дуже сильно обгоріли. Для ідентифікації потрібен час.

Нагадаємо, 27 червня росіяни вдарили ракетами по ТРЦ в Кременчуку. У торговому центрі, де були понад тисячу людей, спалахнула сильна пожежа. Спочатку було відомо про 10 загиблих, пізніше кількість жертв зросла до 18. Аварійно-рятувальні роботи тривають.