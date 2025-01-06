Надзвичайники врятували п'ятьох мешканців гуртожитку

У понеділок, 6 січня, рятувальники загасили пожежу в 9-типоверховому студентському гуртожитку у Львові. Займання виникло у комунікаційній шахті будівлі Львівського університету імені Івана Франка на вул. Євгена Плужника, 2.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, повідомлення про пожежу в гуртожитку надійшло о 15:36. Туди виїхали рятувальні підрозділи Львова за підвищеним номером виклику.

«Вогнеборці, працюючи у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору, оперативно приступили до порятунку людей та ліквідації займання. За допомогою рятувальних пристроїв надзвичайники врятували 5 людей. Також, аби гарантувати безпеку, рятувальники вивели 5 людей на свіже повітря», – розповіли у головному управлінні ДСНС Львівської області.

Займання виникло у комунікаційній шахті на сьомому поверсі (фото ДСНС)

Пожежу загасили о 16:08, до ліквідації займання залучили 42 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Горіла комунікаційна шахта з кабелями на 7-му поверсі. З людей ніхто не постраждав.

Гуртожиток на вул. Плужника, 2 збудували у 1986 році. Раніше він належав Львівській фінансовій академії, яку 2015 року приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка.