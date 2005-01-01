Рятувальники знайшли тіло 45-річного чоловіка під час ліквідації пожежі у Новояворівську

У суботу, 30 грудня, приблизно о 12:00 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі 7-поверхового житлового будинку в квартирі на вул. С. Бандери у Новояворівську, що на Львівщині.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області, у результаті розвідки пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло сина власника помешкання, 1972 року народження.

Пожежу локалізували о 12:16 та ліквідували о 12:25 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 м2. Рятувальники також вивели на свіже повітря 5 мешканців будинку.