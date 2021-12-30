Михеїла Саакашвілі перевезли з лікарні в Горі до в'язниці в Руставі

У ніч на 30 грудня екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі перевезли з лікарні в Горі до в'язниці в Руставі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Адвокати Саакашвілі 30 грудня висловили занепокоєння щодо його здоров’я після цього транспортування. Адвокат Ніка Гварамія сказав журналістам, що не знає, наскільки екстремальна ситуація після транспортування Саакашвілі.

Гварамія назвав це «викраденням» і сказав, що адвокати сподіваються сьогодні зустрітися з Саакашвілі в тюрмі №12 у Руставі.

«Михеїла Саакашвілі о 2 ночі по грузинському часу силою викрали з госпіталя Горі. Насильно повалили і в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі», – повідомила нардепка від фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

Єлизавета Ясько додала, що невідомо, чи у свідомому стані перебуває екс-президент Грузії.

Пенітенціарна служба Грузії підтвердила інформацію про переведення Саакашвілі, наполягаючи на законності дій.

Також повідомляється, що біля Руставської в’язниці вночі зібралися прихильники третього президента Грузії, представники найбільшої опозиційної партії країни «Єдиний національний рух».

Зазначимо, що перша спроба переведення Саакашвілі в руставську в’язницю була 27 грудня. Тоді пенітенціарній службі довелося відмовитись від етапування через погіршення самопочуття політика. Саакашвілі чинив опір співробітникам в’язниці, після чого у нього піднявся тиск.

Як інформував ZAXID.NET, Саакашвілі з 8 листопада перебував у медичному закладі при установі виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Натомість адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просили перевести його до приватної лікарні.

Міністерство закордонних справ України навіть надіслало у Тбілісі ноту через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні. МЗС наполягало, що політика потрібно лікувати в цивільній клініці.

Міністерство закордонних справ України 28 грудня закликало владу Грузії «з повагою» ставитися до Саакашвілі, який має українське громадянство, додавши, що він потребує додаткового лікування.