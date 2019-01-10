Садовий назвав нісенітницею чутки про переїзд своєї родини до Києва

Андрій Садовий з дружиною Катериною та п'ятьма синами

Мер Львова та лідер «Самопомочі» Андрій Садовий спростував інформацію, що він разом з дружиною та дітьми переїздить до Києва. Поширену у ЗМІ інформацію він назвав «нісенітницею» та заявив, що мінімум до кінця навчального року його діти житимуть у Львові.

«Виборчі поїздки здійснюю за рахунок відпустки, і за власні кошти. Зі мною в поїздках часто буде Катерина. Хлопців, як мінімум до кінця навчального року, забирати до Києва не планую», – написав Андрій Садовий 10 січня у твіттері.

Багато запитань від медіа, де я і сім’я. Поширюють фейк, що вивіз родину зі Львова. Нісенітниця.



Виборчі поїздки здійснюю за рахунок відпустки, і за власні кошти. Зі мною в поїздках часто буде Катерина. Хлопців, як мінімум до кінця навчального року, забирати до Києва не планую. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 10 січня 2019 р.

Раніше популярні українські ЗМІ повідомляли, що з початком передвиборчої кампанії Андрій Садовий разом з дружиною та дітьми переїздить у Київ, де житиме у готелі «Національний».

Нагадаємо, що 8 січня ЦВК зареєструвала Андрія Садового кандидатом у президенти. У своїй передвиборчій програмі Садовий пропонує повернути українцям контроль за надрами та критичною інфраструктурою, створити ефективний захист від російської агресії, усунути від влади тих, хто очолює корупційні схеми в країні, модернізувати інфраструктуру та запустити економічне зростання.