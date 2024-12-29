Саломе Зурабішвілі заявила, що залишитися з грузинським народом

П’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі покинула президентський палац у день інавгурації обраного президента Михаїла Кавелашвілі. Зурабішвілі заявила, що покидає палац та забирає із собою легітимність і прапор, повідомили видання SOVA та «Ехо Кавказу» в неділю, 29 грудня.

«Ця будівля – нікому не належить. Ця будівля була символом, поки тут перебував президент, який був легітимним. Разом із собою я забираю легітимність, із собою я забираю прапор, із собою я забираю вашу довіру», – сказала Саломе Зурабішвілі.

За її словами, інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі – «пародія». І Грузія не заслуговує на такі пародії.

Зурабішвілі пояснила, що покидає президентський палац, оскільки засновник керівної партії «Грузинська мрія», мільярдер Бідзіна Іванішвілі та інші посадовці не зустрілись з неї протягом тижня, щоб разом знайти вихід із кризи й призначити нові парламентські вибори в Грузії.

П'ята президентка заявила, що разом з опозицією розв’яже питання проведення позачергових парламентських виборів. Також вона наголосила на необхідності захисту вільних ЗМІ та звільнення всіх затриманих учасників антивладних протестів у країні.

Окрім того, Саломе Зурабішвілі запевнила, що залишитися з грузинським народом, доки не будуть призначені вибори та не оберуть нове керівництво країни. У планах п’ятої президентки – зустрітись з громадянами, бізнесом, державними службовцями та провести зустрічі за кордоном.

Зазначимо, що 29 грудня в будівлі парламенту Грузії відбулася інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі, якого не визнають Саломе Зурабішвілі, опозиція та міжнародні партнери Грузії. Ексфутболіста Кавелашвілі обрала Виборча колегія, більшість якої становили учасники провладної «Грузинської мрії». Протестувальники прийшли до будівлі парламенту 29 грудня і показали новому президенту червоні картки.