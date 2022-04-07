Переправників разом з трьома ухилнятами затримали вже біля кордону

СБУ затримала трьох мешканців Чернівецької області, які організували нелегальне переправлення закордон чоловіків, які хотіли уникнути служби у війську. За даними правоохоронців, за перехід кордону поза межами пунктів пропуску чоловіки брали від ухилянтів по $2,5 тис. Крім переправників, СБУ затримали і трьох втікачів від армії.

Як у четвер, 7 квітня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, схему переправки військовозобов'язаних чоловіків організували троє мешканців Буковини. «За 2,5 тис. доларів зловмисники переправляли чоловіків, які намагались уникнути мобілізації, до ЄС поза межами пунктів пропуску», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали двох організаторів та трьох ухилянтів безпосередньо при спробі перетнути кордон. Наразі трьом фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне переправникам ухилянтів загрожує до семи років ув'язнення.