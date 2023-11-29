СБУ знешкодила рейдерське угрупування у Києві

У Києві співробітники СБУ викрили рейдерську банду, яка тероризувала місцевих підприємців та захоплювала паркувальний бізнес. До складу злочинного угрупування входили 15 людей, серед яких представники криміналітету з пострадянських країн. Про це у середу, 29 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.

«Фігуранти підшукували привабливі автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами. Фактично бандити “заводили” на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників – залишали без нічого», – йдеться у повідомленні.

У разі відмови зловмисники нападали на підприємців із зброєю та погрожували їм фізичною розправою. За даними СБУ, щомісяця злочинне угрупування таким чином отримувало мільйони нривень прибутку.

СБУ затримала шістьох учасників угрупування, коли потерпілий передавав їм гроші. Під час обшуків у помешканнях затриманих слідчі вилучили мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами незаконної діяльності, а також вогнепальну зброю та боєприпаси. Крім того, у зловмисників виявили печатки фіктивних фірм, які вони використовували для завірення, так званих, угод з постраждалими підприємцями. Також у затриманих вилучили пів мільйона гривень готівкою, яку вони, йомвірно, отримали незаконно.

Затриманим оголосили про підозри за двома статтями кримінального кодексу України: вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану та створення і участь у злочинній спільноті. Крім того, дії одного із затриманих додатково кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також правоохоронці вирішують питання щодо затримання та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників угрупування та їх керівника.