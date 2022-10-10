СБУ оголосила у розшук Дмітрія Мєдвєдєва
Заступника голови Радбезу РФ внесено до бази розшуку МВС
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Мєдвєдєва звинувачують за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента Дмітрія Мєдвєдєва. Його внесено до бази розшуку МВС, повідомила «Українська правда» з посиланням на базу розшуку Міністерства внутрішніх справ.
Як зазначено в інформації на сайті МВС, Дмітрія Мєдвєдєва звинувачують за ст. 110 ч. 2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади). Ця стаття передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.
Зазначається, що Медведєв зник 1 березня.
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