Мєдвєдєва звинувачують за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента Дмітрія Мєдвєдєва. Його внесено до бази розшуку МВС, повідомила «Українська правда» з посиланням на базу розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначено в інформації на сайті МВС, Дмітрія Мєдвєдєва звинувачують за ст. 110 ч. 2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади). Ця стаття передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Зазначається, що Медведєв зник 1 березня.