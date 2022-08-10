Колишній нардеп у ролі «експерта» в ефірі прокремлівських ЗМІ закликав до зміни меж території України та заперечував агресію РФ

СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів» Ігоря Маркова. Йому висунули звинувачення в нових злочинах. Зокрема його підозрюють за п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

«Слідчі СБУ зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що його підозрюють ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

В СБУ розповіли, що основою для нової підозри стали його останні дії та заклики щодо війни. Зазначається, що він у ролі так званого «експерта» в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і «транслював тези про асвабадітєлєй».

«Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо», – зазначили в СБУ.

Зокрема, в Офісі генпрокурора повідомили, що з 15 по 19 березня 2022 року підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Київської області разом з військовослужбовцями РФ, публічно підтримував і пропагував їхні дії та заперечував здійснення збройної агресії проти України. Його висловлювання поширювалися на російських федеральних каналах.

«Він публічно схвалював дії окупантів і закликав не зупинятись та продовжувати збройну агресію із застосуванням більш жорстких методів», – зазначено у повідомленні.

В СБУ та Офісі генпрокурора не повідомляють прізвища, але за інформацією ZAXID.NET, йдеться про Ігоря Маркова, якому у червні повідомили про підозру в колаборантстві.

Раніше Марков мешкав в Одесі. У 2012-2014 роках був народним депутатом України 7-го скликання. Його обрали по одномандатному округу № 133. У 2014 році виїхав на територію РФ. 13 серпня 2015 на запит Генеральної прокуратури України він був арештований італійською поліцією в Санремо, куди прибув, щоб зустрітися з італійськими політиками, які підтримують російського президента Владіміра Путіна. Його очікувала екстрадиція до України, але українські інстанції в 40-денний термін не подали до Генуї правильно оформлений запит української прокуратури. 21 серпня того ж року арешт був замінений на домашній арешт. На початку лютого 2016 року італійський суд остаточно відмовив Генеральній прокуратурі України в екстрадиції Маркова. Після цього він повернувся до Москви.