Служба безпеки України упродож двох днів проводитиме навчання на території Львівщини

З 12 до 14 травня Служба безпеки України проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання у Львівській області. Масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних, повідомила прес-служба СБУ Львівщини.

Навчання будуть проводитись у межах міст Жовкви, Дублян, а також смт Куликів. Тому мешканців цих населених пунктів просять належним чином реагувати на вимоги правоохоронців. Під час навчань будуть проводити обмежувальні заходи, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

У прес-службі СБУ наголошують, що усі дії службовців відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання інформації про терористичні дії, мешканців просять одразу телефонувати за номерами «гарячої лінії» УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42 або на 102.