Корабель берегової охорони США Hamilton зайшов в Одесу

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок вранці 10 травня зайшов в Одесу. Про це повідомляється на офіційній сторінці Шостого флоту ВМС США у Twitter.

О 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу, пише одеське видання «Думська».

USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп'ятников».

За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.

Наступного дня до суден приєднався український патрульний катер «Старобільськ» для проведення вправ типу Passex.

Американський фрегат на початку квітня вийшов з США, подолав Атлантичний океан, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії і базу в Неаполі. Це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton – четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони США в грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка судна 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включаючи 15 офіцерів.

Озброєння - 57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, різне радіоелектронне обладнання, в тому числі система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.

відео «Думської»

Як інформував ZAXID.NET, 15 квітня п’ять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійські катери України. Інцидент стався біля Керченської протоки – катери супроводжували комерційні кораблі. Росіяни пішли після попередження про застосування зброї.

Того ж дня стало відомо, що РФ, прикриваючись військовими навчаннями, з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн, крім комерційних суден. МЗС України висловило протест і вимагає скасувати рішення. США та НАТО засудили РФ за цей крок.

24 квітня Росія закрила три ділянки Чорного моря до кінця жовтня.