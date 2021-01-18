СБУ «не отримала даних про злочин» Андрія Єрмака та другого президента України Леоніда Кучми

У Службі безпеки підтвердили, що закрили кримінальне провадження щодо можливої державної зради другого президента України Леоніда Кучми та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит «Радіо Свобода».

СБУ підтвердила, що не розслідує кримінальну справу за статтею про можливу державну зраду щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака та другого президента України Леоніда Кучми.

«У ході здійснення слідчими органів безпеки досудового розслідування у кримінальному провадженні за згаданими у вашому запиті фактами не отримано фактичних даних щодо вчинення особами (у тому числі вказаними вами) злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада – ред.), та встановлено відсутність самої події кримінального правопорушення», – йдеться в листі СБУ.

В СБУ зазначили, на основі таких висновків кримінальне провадження було закрите.

Як інформував ZAXID.NET, 13 березня народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович звернувся у Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро та Держбюро розслідувань із вимогою відкрити провадження проти глави Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента Леоніда Кучми.

Згодом, у Службі безпеки України підтвердили інформацію про відкриття провадження щодо ймовірної державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську – глави Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента Леоніда Кучми.

12 січня нардеп Володомир В'ятрович повідомив про закриття справи про можливу держзраду щодо Кучми та Єрмака.