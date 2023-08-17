Вікторія Кохановська – активна прихильниця Української православної церкви Московського патріархату

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійській пропагандистці та блогерці Вікторії Кохановській, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії та провокувала релігійну ненависть.

Як повідомила СБУ в четвер, 17 серпня, Кохановська брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Тоді вона поширювала в соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців, які намагалися виселити з лаври представників УПЦ МП, та ображала релігійні почуття українців.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook Кохановська заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом». Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення всієї території України й намагалася дискредитувати українських захисників. У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності Кохановської на користь країни-агресора.

СБУ прямо не вказує ім’я блогерки, однак, судячи з опублікованого фото та інформації, йдеться саме про Вікторію Кохановську.

Фото СБУ

Під час обшуку за місцем проживання пропагандистки правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у виготовленні, поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії Росії проти України, виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій Кохановської та обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, 19 квітня Кохановську вже затримували за спробу незаконно проникнути в Києво-Печерську лавру. Тоді вона та ще троє людей влаштували штовханину з поліцією. Хулігани зламали захисні ролети та двері корпусу, після чого протиправно проникли до приміщення. Тоді їй оголосили підозру в хуліганстві, а суд зобов’язав жінку носити до 19 червня електронний браслет.