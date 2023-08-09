Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої Лаври, що уклали монастир УПЦ МП та заповідник «Києво-Печерська лавра». Про це у середу, 9 серпня, повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

«9 серпня Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська лавра». Йдеться про приміщення Нижньої Лаври», – інформують у МКІП.

Як заявили у Мінкульті, тим самим Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Києво-Печерської Лаври УПЦ, що надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року з УПЦ МП розірвали договір про користування Києво-Печерською Лаврою, зокрема Нижньою Лаврою. До початку квітня комісія Мінкульту проводила роботи щодо передачі 79 корпусів Лаври, якими безоплатно користувалися ченці УПЦ МП. Роботі комісії неодноразово перешкоджали як священники на чолі з митрополитом Павлом Лебедем, так і віряни УПЦ МП. 5 червня 2023 року комісія завершила перевірки будівель на території Лаври та зобов'язали УПЦ МП звільнити приміщення.