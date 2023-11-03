Василю Бубці повідомили ро підозру за торгівлю пальним з окупантами

Брату легкоатлета Сергія Бубки Василю Служба безпеки повідомила про підозру в колабораційній діяльності та сприянні діяльності терористичній організації. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора у п’ятницю, 3 листопада.

Влітку цього року видання Bihus.Info оприлюднили розслідування, у якому йдеться, що російська фірма «Монблан», яка належить легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне терористам «Л/ДНР». Журналісти знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель РФ.

«Монблан» була створена в Донецьку, основний вид діяльності – торгівля пальним. Після окупації фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася в публічних торгах у 2018 році. На початку 2023 року «Монблан» з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб.

У базах терористів, пише Bihus.Info, адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

Після розслідування журналісти звернулися до СБУ, і там заявили, що відповідне провадження вже відкрили, проте навіть після цього Бубки, за даними журналістів, продовжували торгівлю пальним із терористами.

Втім, навіть після викриття, російські компанії, де Бубка значиться співзасновником, продовжили співпрацювати з окупантами. Журналісти знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю. Попри оприлюднені документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету. Нещодавно журналісти «Української правди» знайшли маєток Сергія Бубки поблизу Монако, за даними джерел видання у правоохоронних органах, з липня 2022 року він не повертався в Україну. Його сини також мешкають за кордоном.