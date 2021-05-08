Спецслужба встановила особи п’ятьох жителів Одеси, які виконували замовлення російських кураторів

Служба безпеки України викрила та припинила роботу мережі ботоферм та інтернет-агітаторів, які нібито хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Як розповіли у відомстві, п’ятеро мешканців Одеси поширювали фейкову інформацію, щоб розпалити міжнаціональну ворожнечу та пропаганду сепаратизму. Зловмисники виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Як зазначає СБУ, планувалося, що сюжети вісвітлюватимуть у російських ЗМІ — і створять «потрібну інформаційну картинку» напередодні та під час травневих свят.

У спецслужбі додають, що через соцмережі вони поширювали матеріали, у яких закликали порушити територіальну цілісність та конституційний лад України.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку з пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію. За версією слідства, вони планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.

Окрім того, службовці заблокували в Одесі роботу ботоферми. Її використовували для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії.