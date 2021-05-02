Велика Британія найближчим часом посилить боротьбу з російською пропагандою на тлі результатів дослідження про російську фабрику тролів, що націлена на національні ЗМІ і працює над поширенням промосковських поглядів. Про це інформує видання The Times.

Як повідомляється, міністр закодонних справ Домінік Рааб звинуватив Росію в «украй поганій поведінці» та заявив, що Великобританія веде «виснажливу роботу» з Володимиром Путіним через фейкові новини і дезінформацію.

Ініційоване МЗС Британії дослідження показало, що проросійські тролі роблять провокаційні заяви у коментарях під текстами The Times, Daily Mail. The Sun та Daily Express, щоб створити хибне уявлення про те, що суспільство нібито підтримує агресію Росії відносно України.

Голова британського МЗС також додав, що країни G7 розглянуть шляхи створення швидкого реагування для протидії російській пропаганді.

«Ми бачимо, як ця брехня та пропаганда чи фейкові новини поширюються, ми можемо не тільки індивідуально, а й разом зібратися, щоб дати спростування та відверто повідомити правду мешканцям цієї країни, а також Росії, Китаю та всьому світові», – заявив Рааб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія зафіксувала в YouTube активізацію російських «ботоферм»: за три місяці кіберфахівцями було припинено трансляцію 22 каналів.