Служба безпеки України викликає Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у так званій «вугільній справі». Про це СБУ розповіла у коментарі УП.

Спецслубовці розповіли, що всі троє проходять у якості свідків, але вже встигли проігнорувати перший виклик на допит.

«Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження. Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня», – розповіли в СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, у грудні 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило Петру Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Вже в травні 2022 року затриманий Медведчук, якого звинувачують у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Крім того, він дав свідчення у так званій «вугільній справі», в якій фігурує п'ятий президент Петро Порошенко.