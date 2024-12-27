Завербований мешканець Рівного працював на 316-й розвідцентр ГРУ

Під час спецоперації контррозвідки Служби безпеки нейтралізовано агентурну мережу ГРУ РФ, що мала здійснити серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт. Агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд, затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в СБУ 27 грудня, для диверсії мешканець Рівного готував саморобний гальмівний пристрій, який мав спустити із колії ешелон з боєприпасами. Щоб зафіксувати злочин на відео, агент розмістив навколо залізничного полотна декілька камер, замасковані під пташині гнізда.

«Завербований працював на 316-й розвідцентр ГРУ, що дислокується в Криму. Організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а зв’язковим, який підшукував і ставив завдання, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво», – розповіли в СБУ.

За інформацією правоохоронців, для роботи із агентом в Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит до ГРУ на 100 тис. доларів. Усім трьом учасникам агентурної мережі повідомили про підозру у державній зраді, готуванні та підбурюванні до диверсії та незаконному поводженні зі зброєю та бойприпасами.

Жителя Рівного арештували. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.