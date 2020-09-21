Кошти ховали в холодильнику посеред контейнерів із їжею

Служба безпеки України заявила про викриття корупційної схеми посадовців «Укрзалізниці», за якою вони відмили понад 4 млн грн. При обшуку в офісах перевізника правоохоронці знайшли печатки фіктивних компаній, чорнову бухгалтерію та 1,2 млн грн готівкою. Кошти ховали в холодильнику посеред контейнерів із їжею. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За повідомленням оперативників, керівники однієї з філій «Укрзалізниці» створили невигідні умови курсування поїздів. Коли кількість пасажирів зменшилась, для їх пошуку залучили приватну підконтрольну компанію, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

Через рахунки цієї компанії керівники «Укрзалізниці» відмили загалом понад 4 млн грн, стверджують у Службі безпеки України. Під час обшуків у службових приміщеннях компанії оперативники виявили документи й листування фігурантів, а також понад 1,2 мільйона гривень у холодильнику.

Документи й гроші конфіскували, на них СБУ наклала арешт. Наразі оперативники проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).