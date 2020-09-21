Суддю затримали на передачі 3 тис. доларів

Служба безпеки України викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабара в розмірі 3 тис. доларів США. Про це повідомили у прес-центрі СБУ у понеділок, 21 вересня.

За даними досудового розслідування, посадовиця здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі із земельного питання. За прийняття суддею «правильного» рішення голова суду передала 3 тис. доларів США.

«Наразі тривають невідкладні слідчі дії, для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення Голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України», – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють інших можливі факти корупції та причетність до них співробітників суду. Імені судді не називають, але за даними на сайті Харківського окружного адмінсуду його очолює Ольга Панченко.