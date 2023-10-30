Злочинна група вивозила українських ухилянтів до Придністров’я

Міжнародне злочинне угруповання в Одеській області нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Будинок організатора групи використовували як пункт збору ухилянтів, повідомила в понеділок, 30 жовтня, Служба безпеки України.

Як йдеться в повідомленні, організатор банди, перебуваючи за кермом власного авто, намагався "прорвати" держкордон та вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров’я. За таку послугу чоловік отримав від своїх клієнтів загалом сім тисяч доларів.

«Організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників – мешканців так званої “ПМР”. Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Telegram-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я. На цьому інтернет-ресурсі вони пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон», – сказано в повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, учасники злочинної групи гарантували потенційним призовникам, що переправлять їх до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів через Придністров’я. СБУ встановила, що організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини як пункт для збору ухилянтів. Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок, якщо їх затримають правоохоронці.

СБУ повідомила, що під час обшуків за місцями перебування організатора виявили банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності, а також готівку в іноземній валюті, одержану злочинним шляхом. Наразі організатору банди повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. СБУ проситиме суд взяти його під варту. Учасникам групи загрожує до семи років ув’язнення.