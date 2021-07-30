СБУ провела обшуки в помешканнях проросійських агітаторів на території Закарпатської, Київської, Одеської, Львівської та Вінницької областей

Служба безпеки України викрила групу інтернет-агентів, яких координували з Росії. Вони працювали на території Закарпатської, Київської, Одеської, Львівської та Вінницької областей.

Як повідомили у п’ятницю, 30 липня, в Управлінні СБУ у Львівській області, зловмисники поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні. «Інструкції» для проведення агітатори отримували від своїх кураторів з Російської Федерації.

Під час обшуків за місцями проживання агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами їх злочинної діяльності. Обшуки провели на території Закарпатської, Київської, Одеської, Львівської та Вінницької областей.

На Львівщині інтернет-агітатор напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував «публікації», чим, за версією СБУ, порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.