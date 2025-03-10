Затриманим екскомуністам загрожує до 8 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України викрили у Черкасах осередок колишніх комуністів, які вихваляли лідера Росії Владіміра Путіна та схвалювали російські атаки на українські міста. Про це у понеділок, 10 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримані – колишній народний депутат комуністичної партії, ексголова міської організації компартії, а також її секретар. Осередком керував колишній лідер комуністів Петро Симоненко, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. За даними СБУ, викритий осередок мав на меті на замовлення російських спецслужб розхитати суспільно-політичну ситуацію в центральних областях України.

Фігуранти поширювали російські наративи під час розмов з місцевими жителями. Зокрема, виправдовували збройну агресію Росії, у тому числі ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» та масові вбивства у Бучі. Крім того, за даними СБУ екскомуністи готували листи до Владіміра Путіна, у яких вихваляли російського диктатора та закликали до відновлення колишнього СРСР. Для зустрічей використовували колишнє офісне приміщення забороненої компартії.

Наразі СБУ затримала чотирьох фігурантів. Під час слідчих дій правоохоронці виявили їхніх помешканнях у Черкасах та Києві заборонену символіку, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Затриманим оголосили підозри у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та глорифікації її учасників (ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні 2023 року СБУ оголосила колиньому лідеру комуністів Петру Симоненку підозру за підтримку збройної агресії Росії проти України. Відомо, що Симоненко втік до Росії під час окупації Київської області в березні 2022 року в супроводі російського спецназу. У січні 2024 року СБУ оголосила Симоненка у розшук.