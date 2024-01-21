Симоненко втік під час окупації Київської області в березні 2022 року

Служба безпеки України оголосила в розшук проросійського політика та керівника забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Симоненко переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення вважається 19 серпня 2023 року. Симоненко звинувачується у публічних закликах до захоплення державної влади за статтею 109 Ч.3 N4360203.

Раніше правоохоронці повідомляли, що Симоненко втік під час окупації Київської області в березні 2022 року в супроводі російського спецназу.

У жовтні того самого року він узяв участь у так званій «22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій» на Кубі. У квітні 2023-го виступив на «антифашистському форумі» у Мінську.

Симоненко виступав за продовження війни проти України та виправдовував російські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї.