Усю вилучену зброю передадуть на потреби Збройних Сил України

Співробітники Служби безпеки України на Харківщині, Дніпропетровщині, а також під Києвом запобігли продажу місцевими мешканцями трофейної російської зброї та вибухівки. Про це повідомили у прес-центрі СБУ у четвер, 14 березня.

Як розповіли у відомстві, серед вилученого – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

Зокрема, на Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який зберігав зброю у підземному схроні в лісопосадці в Ізюмському районі. Під час огляду схованки виявлено: декілька ящиків з тротилом та пластидом; снайперську гвинтівку Драгунова; боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»; понад 13 тис. набоїв різного калібру.

Декілька прихованих арсеналів, які втікаючи залишили окупанти, виявили правоохоронці під Києвом. Одна зі схованок зброї, де виявили російську бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ) з великокаліберним кулеметом, була у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району.

Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва. Схрони виявили двоє мешканців, які потім вирішили продати знайдене криміналітету.

Зрештою, правоохоронці затримали мешканця Дніпропетровщини, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки. Чоловік також підготував на продаж 2 автомати АК-74; 4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Усю вилучену зброю передадуть на потреби Збройних Сил України.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує до 7 років тюрми.