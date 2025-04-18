СБУ викрила ще чотири схеми ухилення від мобілізації

Співробітники Служби безпеки України викрили ще чотири схеми ухилення від мобілізації. Серед причетних до незаконних схем – посадовець Конституційного суду. Про це у п’ятницю, 18 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, науковий консультант судді Конституційного суду України за сумісництвом працював адвокатом. Встановлено, що посадовець пропонував військовозобов’язаним залучити особисті зв’язки у держустановах, щоб допомогти їм уникнути мобілізації. Зокрема, він обіцяв їм зняття з розшуку в ТЦК з подальшим працевлаштуванням на оборонному підприємстві, що давало військовозобов’язаним можливість отримати бронювання від мобілізації. За свої послуги посадовець Конституційного суду вимагав 15 тис. доларів.

Крім того, СБУ викрили на Полтавщині двох посадовців ТЦК, вони за хабарі вносили неправдиві дані до військово-облікової системи, щоб оформити відстрочку від призову. Зокрема, хабарники вносили у систему дані про проходження військовозобов'язаними ВЛК із відміткою, що вони не перебувають у розшуку.

У Черкасах СБУ затримала 55-річного чоловіка, який пропонував ухилянтам працевлаштувати їх до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства.

На Буковині СБУ затримала депутатку міської ради, яка за сумісництвом є лікарем-невропатологом. Жінка продавала військовозобов’язаним медичні довідки з фальшивими діагнозами. Таким чином їх могли виключити з військового обліку за станом здоров’я, що давало можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Затриманим оголосили підозри у незаконному переправленні людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ) та зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Підозрюваним загрожує до дев’яти років ув’язнення. Наразі всі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, 17 квітня СБУ повідомила про затримання колишнього голову Броварської районної військової адміністрації Володимира Майбоженка за переправлення ухилянтів за кордон. Минулого року Майбоженко у нетверезому стані скоїв ДТП з чотирма постраждалими.