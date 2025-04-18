Працівники ДБР викрили офіцера під час одержання хабаря

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному офіцеру одного з центрів Міністерства оборони України. Він організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних. Про це повідомило ДБР у п’ятницю, 18 квітня.

Як з’ясували під час слідства, офіцер влаштовував своїх клієнтів на цивільні посади в підрозділах Міноборони. Після цього чоловіки отримували довідки про бронювання від мобілізації.

«Завдяки зв’язкам та службовим повноваженням фігурант мав вплив на посадовців ТЦК, які й вносили відповідні відомості до реєстру», – зазначають у повідомленні.

Вартість таких послуг становила від 8 до 10 тис. доларів. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті.

Працевлаштовані співробітники фактично ніколи не виходили на роботу та не виконували жодних обов’язків. Наразі слідчі з’ясовують, чи могли вони отримувати заробітну плату. За попередніми даними, офіцер за такою схемою міг прилаштувати щонайменше 50 людей.

Офіцера затримали під час одержання 8 тис. доларів. Йому вже повідомили про підозру в одержанні хабаря.

«Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додали у ДБР.

Нагадаємо, 7 квітня повідомили, що у Києві ДБР затримало чинного депутата Житомирської обласної ради, який працевлаштовував людей до державних установ за хабар.