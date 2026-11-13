СБУ затримала колаборанта з Криму

Служба безпеки України затримала на Одещині колишнього директора позашкільного закладу в кримській Євпаторії, який поширював серед дітей російські наративи та готував їх до війни проти України. Про це у п’ятницю, 13 листопада, повідомили на сайті СБУ.

Затриманий – колишній директор дитячо-юнацького закладу в Євпаторії, який у 2014 році підтримав окупацію Криму. На замовлення окупаційної влади чоловік поширював серед дітей російську пропаганду, а також залучав їх до заходів мілітарного характеру.

«У стінах окупаційної установи діючі військовослужбовці збройних угруповань рф проводили з дітьми заняття з вогневої і тактичної підготовки», – повідомили в СБУ.

Також встановлено, що він причетний до депортації українських дітей із тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської та Запорізької областей до Росії через територію Криму.

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СБУ затримала чоловіка на Одещині завдяки свідченням його колишньої колеги, яку росіяни примусово утримували в Криму. Військові контррозвідники евакуювали жінку з окупованої території, після чого вона допомогла викрити фігуранта.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.