СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Мова йде про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковника поліції Алєксандра Науменка із позивним «Альфа».

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, розслідування ООН підтвердило воєнні злочини росіян. Розслідувачі заявили про численні випадки страт, зґвалтувань і невибіркових обстрілів цивільного населення