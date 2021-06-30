Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила і затримала бойовика терористичної організації «ЛНР», який прибув у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець. Як повідомила СБУ в середу, 30 червня, зловмисник перебував у складі «народної міліції ЛНР» як старший стрілець. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Чоловіку повідомили про підозру у створенні терористичної групи чи організації. Також СБУ перевіряє інформацію про можливе виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території. На момент, коли СБУ опублікувала цю інформацію, запобіжному заходу йому не обрали.

Як повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, затриманий перебував у лавах незаконних збройних формувань до 2018 року. До Києва він приїхав у 2019 році.