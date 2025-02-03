Вказівки юнакам надавали у Telegram

У Рівному затримали двох диверсантів, які готували теракт біля районного управління поліції. СБУ провела спецоперацію для затримання підозрюваних.

Як зазначили ввечері 3 лютого у прес-службі СБУ Рівненщини, це двоє 19-річних хлопців, які шукали легкий заробіток у телеграм-каналах. У повідомленні не вказується, звідки вони приїхали, але зазначено, що після прибуття до Рівного хлопці отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали вибуховий пристій для теракту.

«Фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент закладки вибухівки вони планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП. При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще були біля вибухового пристрою», – повідомили в СБУ.

СБУ затримала терористів у момент закладання вибухового пристрою (фото СБУ)

У такий спосіб спецслужби РФ планували вбити якомога більше працівників поліції та цивільних і одночасно ліквідувати виконавців теракту як зайвих свідків.

Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і затримали їх, коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. У затриманих вилучили сумку з СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм готують підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двоє затриманих мають по 19 років (фото СБУ)

Нагадаємо, 1 лютого, у приміщенні рівненського ТЦК та СП внаслідок вибухуодна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.