Херсонський адвокат переписав майно морпорту на адміністрацію Сальдо

Співробітники СБУ у звільненому Херсоні затримали місцевого адвоката, який «переписував» майно морпорту Херсона на баланс окупаційної влади, яку очолює колабораціоніст Володимир Сальдо. Чоловік після захоплення міста підтримав російських окупантів, а згодом влаштувався до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Як повідомили 1 листопада у прес-службі СБУ, херсонський адвокат став очільником створеного росіянами «бюро технічної інвентаризації» (БТІ). За даними СБУ, його призначили на цю «посаду» за особистої протекції Сальдо.

«Перебуваючи очільником окупаційного “БТІ”, фігурант займався “перереєстрацією” майна захопленого на той час Херсонського морського порту на “баланс” окупаційного “мінтранспорту РФ”. Також він брав безпосередню участь у незаконній “інвентаризації” місцевого комунального підприємства “Міське дорожнє управління” та передачі окупантам його основних фондів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, колаборант закликав місцевих жителів вступати до лав окупаційних органів РФ, за що обіцяв російську «зарплату» та лояльне ставлення з боку росіян.

Після звільнення Херсона чоловік намагався переховуватися, втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зараз він перебуває під вартою. Адвокату загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.